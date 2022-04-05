В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 м/с, который будет наблюдаться в столице с середины дня вторника до утра среды.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 мск 5 апреля до 09:00 мск 6 апреля в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказали в пресс-службе.

В МЧС призвали автомобилистов быть особо внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о потеплении в Москве с 6 апреля.