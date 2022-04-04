В МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге 5 апреля

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Во вторник, 5 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление ветра.
В МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге 5 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Жителям советуют проявлять осторожность, обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Во время пребывания дома рекомендуется закрыть окна, убрать с балкона хозяйственные вещи, передаёт Nation News.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

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