В МЧС предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге 5 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Жителям советуют проявлять осторожность, обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.
Во время пребывания дома рекомендуется закрыть окна, убрать с балкона хозяйственные вещи, передаёт Nation News.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.