Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в Москве на неделе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

В середине недели температура воздуха в городе будет выше климатической нормы, но к концу периода вернётся к привычным для весны значениям, сказала она в беседе с «Известиями».

«Во вторник погода будет облачная, без осадков, к вечеру возможен мокрый снег. В ночные часы температура воздуха ночью составит -4...-2 °С, днём — около +1...+4 °С. В среду мы ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью составит -4...+1 °С, а днём — 0...+5°С», — уточнила специалист.

По словам Поздняковой, 7 и 8 апреля регион окажется в тёплом секторе атлантического циклона, температура днём составит +10...+13 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области с понедельника, 4 апреля, установится плюсовая температура.