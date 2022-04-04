Более 4000 человек приняли участие в забеге «Апрель» в «Лужниках»
- © Беговое сообщество
Мероприятие собрало бегунов всех уровней подготовки.
«Слоган этого года: «Мечту нельзя отменить». Надеюсь, что мечта многих бегунов о преодолении марафонской дистанции в этом году воплотится в жизнь. Важно всегда помнить о своих ориентирах, поддерживать друг друга, продолжать тренироваться и идти к своей мечте», — заявил директор забега Дмитрий Тарасов.
Победителем соревнований стал Константин Плохотников, который пробежал 5 км за 15 минут 01 секунду. Среди женщин самой быстрой стала Елена Седова с результатом 17:01.
Маршрут проходил по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Следующие старты Бегового сообщества — кросс «Быстрый пёс» 16 апреля и кросс «Лисья гора» 17 апреля.
Ранее Беговое сообщество представило календарь на сезон 2022 года.