Более 4000 человек приняли участие в забеге «Апрель» в «Лужниках»

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Более 4 тыс. человек приняли участие в забеге «Апрель» на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве, рассказали в Беговом сообществе.
Более 4000 человек приняли участие в забеге «Апрель» в «Лужниках»
  • © Беговое сообщество

Мероприятие собрало бегунов всех уровней подготовки.

«Слоган этого года: «Мечту нельзя отменить». Надеюсь, что мечта многих бегунов о преодолении марафонской дистанции в этом году воплотится в жизнь. Важно всегда помнить о своих ориентирах, поддерживать друг друга, продолжать тренироваться и идти к своей мечте», — заявил директор забега Дмитрий Тарасов.

Победителем соревнований стал Константин Плохотников, который пробежал 5 км за 15 минут 01 секунду. Среди женщин самой быстрой стала Елена Седова с результатом 17:01.

Маршрут проходил по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Следующие старты Бегового сообщества — кросс «Быстрый пёс» 16 апреля и кросс «Лисья гора» 17 апреля.

Ранее Беговое сообщество представило календарь на сезон 2022 года.

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