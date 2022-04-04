В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды

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Впервые за 50 лет в Московском зоопарке появились краснокнижные дымчатые леопарды.
В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды
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Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Самки Кари и Канти — родные сёстры, они прибыли в Москву из зоопарка Пон-Скорфа (Франция).

«Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников», — цитирует сообщение Inforeactor.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

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