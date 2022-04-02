Актриса Васильева поделилась воспоминаниями об Александре Яковлевой
- © Кадр из фильма «Экипаж», 2016 / kinopoisk.ru
«Саша была удивительным человеком. Мне кажется, что Господь одарил её таким количеством талантов, и она их щедро использовала и щедро раздаривала. Она ничего не оставляла себе», — рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой».
Васильева отметила, что Яковлева не переставала удивлять коллег своим трудолюбием.
Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.
Она наиболее известна ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».