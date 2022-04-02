Актёр Васильев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой

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Актёр театра и кино Анатолий Васильев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой.
Актёр Васильев выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Это девчонка яркая. Талантливая, безусловно. Вот что такое Саша Яковлева для меня. И останется в моей памяти именно вот такой... Я говорю как будто не о ней сейчас. Я ещё не верю, для меня это удар. Такая неожиданность, невозможно», — заявил он в беседе со «Звездой».

Васильев отметил, что Яковлева была светлой, весёлой и прекрасной девушкой.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни.

Она наиболее известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

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