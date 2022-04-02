Синоптик Тишковец предупредил, что сильный снегопад в Москве продлится до вечера 3 апреля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Московском регионе будет продолжаться до вечера воскресенья, 3 апреля.

По его словам, снегопад, начавшийся в столице утром, в течение ближайших полутора суток будет только усиливаться и закончится лишь к вечеру воскресенья, 3 апреля.

«На пик снежное ненастье выйдет вечером в субботу и особенно в ночь на воскресенье, когда центр средиземноморского циклона «Катарина» пройдёт всего в 200 км южнее столицы», — отметил Тишковец.

Он предупредил, что видимость в снежных зарядах ухудшится до 500—800 м, что может сильно ограничить работу авиации.

«С 06:00 субботы до 18:00 воскресенья в Москве выпадет в общем 25 мм осадков, или 60% от всей месячной нормы апреля» — рассказал синоптик.

По его оценке, подобные снегопады в начале апреля бывают один раз в полвека.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об осадках в Московском регионе в ближайшие дни.