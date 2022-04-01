Синоптик Варакин рассказал об осадках в Московском регионе в ближайшие дни

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об осадках в Московском регионе в ближайшие дни.

«Для Москвы или Московского региона мы ожидаем, на юге, юго-западе, юго-востоке Московской области и сопряжённых с ними здесь Рязанской, Тульской, Калужской областей, выпадет за 2—3 апреля примерно... до 35—40% месячной нормы осадков», — приводит его слова «МИР 24».

Варакин отметил, что высота снежного покрова может достигать 20 см.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.