В Москве вручили награды лауреатам конкурса «Пробуждая сердца»
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Об этом сообщает Life.ru.
Авторов лучших работ поздравили Михаил Ножкин, Евгений Князев, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и другие деятели культуры.
«Здесь нет проигравших. Вы все победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики», — заявила председатель жюри, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.
Ранее сообщалось, что гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 1382 проекта.