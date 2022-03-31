В Москве вручили награды лауреатам конкурса «Пробуждая сердца»

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В Москве прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Пробуждая сердца», который был организован «Бессмертным полком» в память о народном артисте СССР Василии Лановом при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В Москве вручили награды лауреатам конкурса «Пробуждая сердца»
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Об этом сообщает Life.ru.

Авторов лучших работ поздравили Михаил Ножкин, Евгений Князев, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный и другие деятели культуры.

«Здесь нет проигравших. Вы все победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики», — заявила председатель жюри, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

Ранее сообщалось, что гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 1382 проекта.

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