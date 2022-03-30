Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 1382 проекта

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив определил победителей первого конкурса 2022 года, которые получат гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Об этом сообщает Life.ru.

Лауреатами стали 1382 проекта, 1246 из них получат поддержку от фонда впервые.

«Для фонда, созданного в прошлом году, это вторая заявочная кампания, она подтвердила высокую востребованность — свои заявки подали 10 290 команд. По четырём из восьми направлений существенно выросло количество заявок по сравнению с прошлым годом. Это «Культурный код», «Я горжусь», «Нация созидателей», «История страны», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В 2022 году пройдёт ещё один грантовый конкурс. Начало приёма заявок — 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги заявочной кампании первого в 2022 году грантового конкурса.