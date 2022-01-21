Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги заявочной кампании первого в 2022 году грантового конкурса

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Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании первого грантового конкурса в 2022 году.
Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги заявочной кампании первого в 2022 году грантового конкурса
  • ©Sebastian Jauregui / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

Поступило более 10 тыс. заявок из 84 регионов. Лидируют Москва, Татарстан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Краснодарский край, Московская область, Удмуртия, Тюменская, Волгоградская, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области.

От каждого из перечисленных субъектов поступило свыше 200 проектов.

По словам организаторов, больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства, проектов креативных индустрий.

Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, сетевые культурные и кросс-культурные проекты, отметили в фонде.

Ранее сообщалось, что в России определены 1942 социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат президентские гранты в 2022 году.

НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.

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