В Нижегородской области увеличили объём финансирования нацпроекта «Культура»

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В Нижегородской области увеличили объём финансирования национального проекта «Культура» в 2022 году.
В Нижегородской области увеличили объём финансирования нацпроекта «Культура»
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Благодаря поддержке федерального правительства мы рассчитываем увеличить финансирование по нацпроекту «Культура» в этом году в 2,4 раза — почти до 400 млн рублей. Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и десять детских школ искусств в Нижегородской области», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Из общего объёма средства федерального бюджета составят 264,6 млн рублей, средства из регионального бюджета — 113,1 млн рублей, местные средства — 20,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Президентский фонд культурных инициатив рассказал об итогах заявочной кампании первого грантового конкурса в 2022 году.

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