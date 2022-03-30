Медный всадник станет логотипом 319-летия Петербурга

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К 319-летию Санкт-Петербурга в Смольном представили логотип праздника.
Медный всадник станет логотипом 319-летия Петербурга
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Это посвящение Петру I: в 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора. Вторая историческая отсылка — шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах», — объяснили в городском комитете по культуре.

Петербургский урбанист Михаил Климовский отметил, что графический образ памятника должен привнести в логотип смысловую нагрузку, напоминая о юбилее основателя города, который будут праздновать весь год в Петербурге.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на портале «Узнай Москву» появились две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.

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