Медный всадник станет логотипом 319-летия Петербурга

К 319-летию Санкт-Петербурга в Смольном представили логотип праздника.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Это посвящение Петру I: в 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора. Вторая историческая отсылка — шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах», — объяснили в городском комитете по культуре.

Петербургский урбанист Михаил Климовский отметил, что графический образ памятника должен привнести в логотип смысловую нагрузку, напоминая о юбилее основателя города, который будут праздновать весь год в Петербурге.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на портале «Узнай Москву» появились две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.