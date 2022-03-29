Актёр Горевой рассказал о работе с коллегами из Голливуда

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Актёр Михаил Горевой рассказал о работе с коллегами из Голливуда.
Актёр Горевой рассказал о работе с коллегами из Голливуда
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Мне невероятно повезло. Я знаю английский язык, выучил со страху. Уже больше 20 лет снимаюсь в разных проектах в разных странах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

В качестве одного из примеров Горевой привёл фильм «Шпионский мост» Стивена Спилберга, где также сыграл Том Хэнкс.

«Я чётко знаю, кто со мной. Какого уровня артист. Мы начинаем репетировать. Мы спецы. Это то же самое, как если бы канадского хоккеиста и нашего взять. Они сразу друг друга поймут. Мы две недели плотно работали с Томом», — отметил актёр, слова которого приводит kp.ru.

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