Опрос: россияне рассказали о планах завести свой огород в 2022 году
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По словам 56% участников исследования, они ежегодно собирают хороший урожай.
Как утверждают 11% опрошенных, своих огородов у них нет, но небольшую рассаду они всё же возьмут, высадят растения хотя бы на балконе либо на подоконнике.
Ещё 7% респондентов сообщили, что раньше никогда не занимались садом или огородом, но решили в этом году попробовать свои силы.
Четверть россиян заявили, что сад и огород — не для них.
Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 13 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что ярмарки выходного дня начнут работу в Москве 2 апреля.