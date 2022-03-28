Опрос: россияне рассказали о планах завести свой огород в 2022 году

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, сколько жителей России планируют завести свой огород в 2022 году.
Опрос: россияне рассказали о планах завести свой огород в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © OleJohny

По словам 56% участников исследования, они ежегодно собирают хороший урожай.

Как утверждают 11% опрошенных, своих огородов у них нет, но небольшую рассаду они всё же возьмут, высадят растения хотя бы на балконе либо на подоконнике.

Ещё 7% респондентов сообщили, что раньше никогда не занимались садом или огородом, но решили в этом году попробовать свои силы.

Четверть россиян заявили, что сад и огород — не для них.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 13 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что ярмарки выходного дня начнут работу в Москве 2 апреля.

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