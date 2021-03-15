Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Первая сессия продлится до 27 июня. Заявочная кампания для участников уже началась.
«Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе столицы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о прошедших ярмарках к 8 Марта.