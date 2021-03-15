Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля

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Ярмарки выходного дня начнут работу в Москве 2 апреля.
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первая сессия продлится до 27 июня. Заявочная кампания для участников уже началась.

«Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры и владельцы личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе столицы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о прошедших ярмарках к 8 Марта.

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