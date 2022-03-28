Организаторы заявили о переносе фестиваля Park Live на 2023 год

Организаторы заявили о переносе музыкального фестиваля Park Live на 2023 год.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мероприятия.

Билеты можно сдать до 1 июня. Все сохранённые билеты будут действительны в следующем году.

Ближайший фестиваль должен был состояться летом в Москве. Мероприятие проводится с 2013 года на различных площадках. В 2020 и 2021 годах фестивали были отменены из-за пандемии, передаёт ФАН.

Ранее виолончелист Фёдор Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.