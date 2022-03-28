Организаторы заявили о переносе фестиваля Park Live на 2023 год
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мероприятия.
Билеты можно сдать до 1 июня. Все сохранённые билеты будут действительны в следующем году.
Ближайший фестиваль должен был состояться летом в Москве. Мероприятие проводится с 2013 года на различных площадках. В 2020 и 2021 годах фестивали были отменены из-за пандемии, передаёт ФАН.
Ранее виолончелист Фёдор Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.