Виолончелист Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России

Виолончелист Фёдор Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.

«Не думаю, что отказ зарубежных музыкантов от выступлений в нашей стране для нас критичен. Я считаю, что российский музыкальный рынок самодостаточен: у нас не только самые лучшие в мире скрипачи, виолончелисты, пианисты и духовики, но стали появляться и прекрасные исполнители барочной музыки, особенно клавесинисты, что ранее не наблюдалось в столь большом объёме», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Амосова, именно сейчас у отечественных исполнителей появилась возможность больше выступать, давать концерты в своей стране, больше работать со своей публикой.

«Конечно, я абсолютно не против того, чтобы к нам приезжали на гастроли хорошие иностранные артисты. Но ни при каких условиях мы не должны допустить ущемления прав российских музыкантов», — добавил виолончелист.

Ранее в Большом театре сообщили об отмене гала-концерта оперного певца Пласидо Доминго.