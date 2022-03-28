«Одноклассники» составили портрет новых пользователей в честь своего 16-летия
- РИА Новости
Отмечается, что ежемесячно «Одноклассниками» пользуются свыше 40 млн россиян. С начала марта рост регистраций новых пользователей превысил 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. Наиболее часто на платформе регистрируются пользователи в возрасте от 25 до 45 лет, общая доля мужчин и женщин составляет 49 и 51% соответственно, что коррелирует и с ядром активной аудитории соцсети в целом.
В топ российских городов новых пользователей входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила новую возможность для авторов — запускать «живые» эмоции для реакций на фотографии.