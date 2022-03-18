«Одноклассники» запустили «живые» эмоции для реакций на фотографии

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую возможность для авторов — запускать «живые» эмоции для реакций на фотографии. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку «Класс» или любую из пяти эмоций, с помощью которых пользователи смогут одним нажатием оставить свою реакцию.

В соцсети также рассказали, что фотографии — самый популярный формат контента в «Одноклассниках».

С начала марта 2022 года загрузки фото в соцсети выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» фиксируют рекордный приток аудитории.