«Одноклассники» запустили «живые» эмоции для реакций на фотографии
- РИА Новости
Отмечается, что теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку «Класс» или любую из пяти эмоций, с помощью которых пользователи смогут одним нажатием оставить свою реакцию.
В соцсети также рассказали, что фотографии — самый популярный формат контента в «Одноклассниках».
С начала марта 2022 года загрузки фото в соцсети выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» фиксируют рекордный приток аудитории.