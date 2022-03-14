«Одноклассники» фиксируют рекордный приток аудитории

Социальная сеть «Одноклассники» фиксирует рекордный приток аудитории. Как сообщает пресс-служба соцсети, с начала марта 2022 года рост регистраций её пользователей превысил 66%.

Отмечается, что «Одноклассники» запустили дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети.

Страница входа получила лаконичный дизайн и новый способ авторизации — через «Яндекс ID», а пользователи теперь могут в один клик пригласить друзей присоединяться к ним в «Одноклассниках».

Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей), а также числа пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети (более чем на 40%).

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями.