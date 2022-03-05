«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями

Социальная сеть «Одноклассники» запустила технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что нейросеть будет оценивать текст и изображения в комментариях на наличие токсичного содержания, после чего выдавать оценку модераторам для проверки. Запуск технологии стал очередным шагом в развитии комфортной среды для общения в «Одноклассниках».

Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» объявили грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов.