«Одноклассники» объявили грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

«Одноклассники» объявили о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тыс. рублей на счёт в рекламном кабинете «Одноклассников».

Проект должен продолжить серию инициатив социальной сети в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в «Одноклассниках».

Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: быть проверенным партнёром сервиса «Добро Mail.ru», вести группу и наполнять её уникальным контентом, релевантным теме фонда.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента.