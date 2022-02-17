«Одноклассники» объявили грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

Короткая ссылка
«Одноклассники» объявили о старте грантовой программы для некоммерческих организаций и благотворительных фондов внутри социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» объявили грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов
  • РИА Новости

Отмечается, что ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тыс. рублей на счёт в рекламном кабинете «Одноклассников».

Проект должен продолжить серию инициатив социальной сети в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в «Одноклассниках».

Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: быть проверенным партнёром сервиса «Добро Mail.ru», вести группу и наполнять её уникальным контентом, релевантным теме фонда.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить