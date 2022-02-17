«Одноклассники» объявили грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов
- РИА Новости
Отмечается, что ежеквартально соцсеть будет отбирать 15 фондов, которым по результатам конкурса начислят 15 тыс. рублей на счёт в рекламном кабинете «Одноклассников».
Проект должен продолжить серию инициатив социальной сети в рамках глобальной социальной стратегии экосистемы VK.
Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в «Одноклассниках».
Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий: быть проверенным партнёром сервиса «Добро Mail.ru», вести группу и наполнять её уникальным контентом, релевантным теме фонда.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента.