«Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновлённые способы защиты от нежелательного контента и начала скрывать изображения 18+ от незнакомцев в личных переписках, а также запустила центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что теперь все фото с контентом 18+ в личных сообщениях от незнакомцев будут автоматически определены с помощью нейросетевой технологии и размыты.

Получатели смогут самостоятельно решать, стоит ли открывать подобный контент, благодаря чему пользователи будут защищены от просмотра подобных изображений.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022.