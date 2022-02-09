«Одноклассники» представили обновлённые способы защиты от нежелательного контента
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Отмечается, что теперь все фото с контентом 18+ в личных сообщениях от незнакомцев будут автоматически определены с помощью нейросетевой технологии и размыты.
Получатели смогут самостоятельно решать, стоит ли открывать подобный контент, благодаря чему пользователи будут защищены от просмотра подобных изображений.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запускают ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022.