Режиссёр Гай Германика рассказала, как работает со сценариями

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Режиссёр Валерия Гай Германика рассказала, как работает со сценариями.
Режиссёр Гай Германика рассказала, как работает со сценариями
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

«На внутреннем рынке знают, что со мной сложно работать. Поэтому мне не присылают по 30 сценариев в месяц. Я тяжёлый режиссёр, в плане перфекционизма, и требую, чтобы выполнялось ровно то задуманное, что мы оговаривали на стадии подготовки», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила режиссёр, в работе она не идёт на компромиссы.

«Если мне дают готовый сценарий, мы берём его, едем на пробы, на площадки и там говорим текст своими словами. Я формирую внутри актёра его персонажа, вернее, мы вместе это делаем, и дальше он просто говорит словами этого героя», — добавила она.

Ранее актриса Анна Андрусенко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Краш», в котором сыграла одну из главных ролей.

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