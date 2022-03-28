Режиссёр Гай Германика рассказала, как работает со сценариями

Режиссёр Валерия Гай Германика рассказала, как работает со сценариями.

«На внутреннем рынке знают, что со мной сложно работать. Поэтому мне не присылают по 30 сценариев в месяц. Я тяжёлый режиссёр, в плане перфекционизма, и требую, чтобы выполнялось ровно то задуманное, что мы оговаривали на стадии подготовки», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила режиссёр, в работе она не идёт на компромиссы.

«Если мне дают готовый сценарий, мы берём его, едем на пробы, на площадки и там говорим текст своими словами. Я формирую внутри актёра его персонажа, вернее, мы вместе это делаем, и дальше он просто говорит словами этого героя», — добавила она.

Ранее актриса Анна Андрусенко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о фильме «Краш», в котором сыграла одну из главных ролей.