Концертный директор опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Валдиса Пельша

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Концертный директор Валдиса Пельша Александр Качан заявил, что информация о том, что телеведущего госпитализировали, не соответствует действительности.
Концертный директор опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Валдиса Пельша
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает Life.ru.

Телеведущий Валдис Пельш не был госпитализирован, он заехал в больницу на профилактические процедуры, сообщил Качан.

«Всё в порядке, жив-здоров. Никаких проблем вообще. Заехал на какие-то профилактические процедуры, я только что с ним разговаривал. Он бодрый и весёлый. У людей же есть плановые приезды к стоматологу или ещё к кому-то. Он заехал проконсультироваться», — сказал концертный директор.

Так он прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что врачи диагностировали у Пельша проблемы с сердцем и обследуют его в клинике.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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