Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае в ближайшие дни

В краевом Гидрометцентре сообщили, что в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается потепление до +18 °С.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Согласно прогнозу, в регионе возможна переменная облачность. Днём преимущественно без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 15—20 м/с. Температура воздуха — +4...+9 °С, в горах — около -2...+3 °С.

В ближайшие несколько дней по краю обещают потепление — до +13...+18 °С.

На черноморском побережье переменная облачность. Утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега, а днём преимущественно без осадков.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.