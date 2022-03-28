Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае в ближайшие дни
- Gettyimages.ru
- © Chalabala
Об этом сообщают «Юга.ру».
Согласно прогнозу, в регионе возможна переменная облачность. Днём преимущественно без осадков. Скорость порывов ветра местами может достигать 15—20 м/с. Температура воздуха — +4...+9 °С, в горах — около -2...+3 °С.
В ближайшие несколько дней по краю обещают потепление — до +13...+18 °С.
На черноморском побережье переменная облачность. Утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега, а днём преимущественно без осадков.
Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.