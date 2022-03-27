Солист Большого театра Азизов рассказал о работе театра в период пандемии COVID-19

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Солист Большого театра Эльчин Азизов поделился воспоминаниями о работе театра в период пандемии коронавирусной инфекции.
Солист Большого театра Азизов рассказал о работе театра в период пандемии COVID-19
  • РИА Новости

«Мы все прошли очень серьёзное испытание, и Большой театр в том числе. Руководство делало всё возможное, чтобы даже в таких условиях продолжать жить. Очень резкий диссонанс: зал, который всегда был заполнен на 100%, в первое время пандемии был более чем наполовину пуст. Безусловно, очень грустно за этим наблюдать. Но тот факт, что мы могли продолжать своё музыкальное творчество, говорит о многом», — цитирует Азизова Тульская служба новостей.

По его словам, качество выступления не зависит от сцены.

«Настоящий артист не делает акцент на площадке — для нас важно отдаваться полностью залу, дарить зрителю то, что он от нас ждёт, чтобы он ушёл из театра довольным», — пояснил Азизов.

Как сообщало издание «Дни.ру», 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

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