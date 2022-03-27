Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве на следующей неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.

«В начале недели будет сказываться влияние следующего циклона. Погода будет облачной, будет снег, который будет перемежаться мокрым снегом. За понедельник может выпасть ещё 4-7 мм осадков», — рассказала синоптик.

Она отметила, что «прирост свежевыпавшего снега тоже возможен, от 2 до 4 см».

«Температура воздуха в Москве в дневные часы около 0 °C. Но так как порывистый ветер сохранится, будет казаться, что на улице значительно холоднее. В последующие дни будут приниматься осадки в виде небольшого снега. И начиная с середины недели он будет локальным. В ночные часы -4…-6 °C, дневная же температура останется на уровне 0 °C», — добавила Позднякова.

По её словам, небольшое повышение температуры произойдёт в пятницу.

«В конце рабочей недели ночь будет менее морозной -3…-5 °C. Дневная температура прогнозируется слабоположительной +1…+3 °C», — заключила собеседница RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки прихода «опасного солнца» в Москву.