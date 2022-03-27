Вильфанд назвал сроки прихода «опасного солнца» в Москву

В Москве период, когда солнце выделяет опасный уровень ультрафиолета, начнётся в середине мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, «сейчас детей нужно выводить, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина Д».

Синоптик подчеркнул, что опасный период ультрафиолета начнётся «где-то с середины мая» в Москве.

Ранее в столичном главке МЧС предупредили, что в Москве и Московской области 27 марта ожидается ветер до 25 м/с, снег, метель и гололедица.