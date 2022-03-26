Коммунальные службы рассказали о 35 упавших деревьях в Москве из-за сильного ветра

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В Москве Комплекс городского хозяйства сообщил, что сильный ветер в столице 26 марта повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили.
Коммунальные службы рассказали о 35 упавших деревьях в Москве из-за сильного ветра
  • АГН «Москва»

«По состоянию на 18:00 сильным ветром повалено 35 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

«Непогода с порывами ветра до 20—25 м/с сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице», — добавляется в заявлении.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение зимней погоды в столичный регион.

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