Коммунальные службы рассказали о 35 упавших деревьях в Москве из-за сильного ветра

В Москве Комплекс городского хозяйства сообщил, что сильный ветер в столице 26 марта повалил 35 деревьев, есть повреждённые автомобили.

«По состоянию на 18:00 сильным ветром повалено 35 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

«Непогода с порывами ветра до 20—25 м/с сохранится сегодня и завтра в течение всего дня. Просим быть предельно внимательными на улице», — добавляется в заявлении.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение зимней погоды в столичный регион.