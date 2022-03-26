Продюсер оперной певицы Нетребко Берин рассказал о дальнейших планах артистки

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Президент холдинга Berin Iglesias Art, продюсер оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин рассказал о дальнейших планах артистки после введения западных санкций.
Продюсер оперной певицы Нетребко Берин рассказал о дальнейших планах артистки
  • РИА Новости

«Сейчас наша компания готова взять на себя дополнительные обязанности по работе с примадонной в других странах мира. На сегодняшний день никто даже близко не может соответствовать уровню уникального таланта Анны», — рассказал Берин «Известиям».

По словам Берина, Нетребко остаётся одной из самых востребованных оперных певиц.

«Как говорится, свято место пусто не бывает. Если вдруг по каким-то причинам произойдёт разрыв с одним лейблом, появится сразу же ряд других лейблов, которые захотят заключить с ней эксклюзивный контракт», — констатировал он.

Ранее Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым.

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