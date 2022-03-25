Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником и рассказал, как столичные учреждения культуры продолжали функционировать в период пандемии.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Мэр напомнил, что ровно два года назад из-за пандемии коронавируса было принято решение о приостановке работы культурных центров, кинотеатров и библиотек, а также о запрете проведения массовых мероприятий. Он отметил, что московская культура в кратчайшие сроки перешла в онлайн. Миллионы людей смогли из дома знакомиться с виртуальными выставками, спектаклями и концертами. Он назвал галереи, библиотеки, концертные залы и музыкальные школы важнейшей частью жизни москвичей.

«Спасибо вам, дорогие работники культуры, за терпение, силу духа и преданность москвичам!» — заключил мэр.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил учёных с профессиональным праздником.