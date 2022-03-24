YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Сервис YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда «Советское телевидение» и «Советское радио».

«Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен», — сообщили в Telegram-канале «Советское ТВ и радио».

Отмечается, что каналы с почти 3 млн подписчиков дают возможность мировой аудитории посмотреть коллекции архивных теле- и радиоматериалов XX века.

Роскомнадзор ранее обратился к Google LLC с требованием снять ограничения на каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.