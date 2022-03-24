YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

Короткая ссылка
Сервис YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда «Советское телевидение» и «Советское радио».
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
  • Gettyimages.ru
  • © Rattapawee Lapnan / EyeEm

«Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен», — сообщили в Telegram-канале «Советское ТВ и радио».

Отмечается, что каналы с почти 3 млн подписчиков дают возможность мировой аудитории посмотреть коллекции архивных теле- и радиоматериалов XX века.

Роскомнадзор ранее обратился к Google LLC с требованием снять ограничения на каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить