YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
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«Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен», — сообщили в Telegram-канале «Советское ТВ и радио».
Отмечается, что каналы с почти 3 млн подписчиков дают возможность мировой аудитории посмотреть коллекции архивных теле- и радиоматериалов XX века.
Роскомнадзор ранее обратился к Google LLC с требованием снять ограничения на каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.