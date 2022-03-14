Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на каналы Гостелерадиофонда в YouTube

Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения на каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в заявлении службы.

В Роскомнадзоре напомнили, что блокировка в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее стало известно, что в отношении общественных деятелей России, политиков, организаций и местных СМИ действует более 80 западных ограничений, связанных с цензурой.