Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на каналы Гостелерадиофонда в YouTube

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Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения на каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на каналы Гостелерадиофонда в YouTube
  • globallookpress.com
  • © Pavlo Gonchar

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в заявлении службы.

В Роскомнадзоре напомнили, что блокировка в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее стало известно, что в отношении общественных деятелей России, политиков, организаций и местных СМИ действует более 80 западных ограничений, связанных с цензурой.

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