Удмуртский гидрометцентр спрогнозировал прохождение паводка в Ижевске

Удмуртский гидрометцентр обнародовал прогноз по прохождению паводка в Ижевске.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов.

По мнению синоптиков, талые воды пополнят Ижевский пруд на 100—130 млн кубометров. Максимальный объём, который может принять гидроузел, достигает 120 кубометров в секунду, а прогнозируемая нагрузка этой весной составит 80—110 кубометров в секунду.

«Это внушает некоторый оптимизм в плане прохождения паводка», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, паводковая обстановка будет зависеть от температуры воздуха во время вскрытия малых рек, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области.