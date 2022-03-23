Удмуртский гидрометцентр спрогнозировал прохождение паводка в Ижевске

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Удмуртский гидрометцентр обнародовал прогноз по прохождению паводка в Ижевске.
Удмуртский гидрометцентр спрогнозировал прохождение паводка в Ижевске
  • © РИА Новости / Андрей Архипов

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов.

По мнению синоптиков, талые воды пополнят Ижевский пруд на 100—130 млн кубометров. Максимальный объём, который может принять гидроузел, достигает 120 кубометров в секунду, а прогнозируемая нагрузка этой весной составит 80—110 кубометров в секунду.

«Это внушает некоторый оптимизм в плане прохождения паводка», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, паводковая обстановка будет зависеть от температуры воздуха во время вскрытия малых рек, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области.

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