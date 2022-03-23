Петербург примет участие в акции «Час Земли»

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Санкт-Петербург примет участие в международной экологической акции «Час Земли» 26 марта.
Петербург примет участие в акции «Час Земли»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию Невского района.

В 20:30 будет отключена подсветка зданий на стрелке Васильевского острова. В частности, погаснут Дворцовый и Троицкий мосты, фасады Эрмитажа и Меншиковского дворца.

Ещё одним участником акции станет Хабаровск. Там отключат подсветку на административных зданиях, передаёт transsibinfo.com.

Цель «Часа Земли» — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключат подсветку Канавинского, Мызинского и Молитовского мостов.

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