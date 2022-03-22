В Нижнем Новгороде подсветку мостов и набережной отключат в «Час Земли»

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В Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключат подсветку Канавинского, Мызинского и Молитовского мостов.
В Нижнем Новгороде подсветку мостов и набережной отключат в «Час Земли»
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  • © Roman Yarovitsyn

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Кроме архитектурно-художественной подсветки мостов, 26 марта в 20:30 планируется также отключение освещения объектов Нижне-Волжской набережной и улицы Рождественской.

Ранее «Известия» сообщали, что посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции по случаю Международного дня лесов (21 марта) заявил, что устойчивое управление лесами является одним из приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

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