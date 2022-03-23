Вильфанд спрогнозировал облачную погоду в Московском регионе в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода.

«Сейчас погодой управляет антициклон, поэтому малооблачно. Уже в пятницу во второй половине дня будет погода облачная. Прояснения будут, но с таким ярким солнцем можно попрощаться надолго», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он спрогнозировал снижение атмосферного давления, облачную погоду и небольшие осадки в столичном регионе в выходные.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на следующей неделе в столице.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Центральной России в конце марта.

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