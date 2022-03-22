Ижевск примет участие в акции «Час Земли»

Короткая ссылка
Ижевск примет участие в международной акции «Час Земли», которая состоится 26 марта.
Ижевск примет участие в акции «Час Земли»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Ermakov/NurPhoto

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, на один час будет выключена подсветка резиденции главы Удмуртии, дома правительства, Михаило-Архангельского кафедрального собора, музея имени Калашникова и зданий муниципальной службы.

Также погаснет свет на Центральной площади Ижевска, у монумента «Навеки с Россией», в Сквере Победы, у памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», памятника Дерябину, у здания администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключат подсветку Канавинского, Мызинского и Молитовского мостов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить