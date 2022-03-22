Ижевск примет участие в акции «Час Земли»

Ижевск примет участие в международной акции «Час Земли», которая состоится 26 марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, на один час будет выключена подсветка резиденции главы Удмуртии, дома правительства, Михаило-Архангельского кафедрального собора, музея имени Калашникова и зданий муниципальной службы.

Также погаснет свет на Центральной площади Ижевска, у монумента «Навеки с Россией», в Сквере Победы, у памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», памятника Дерябину, у здания администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключат подсветку Канавинского, Мызинского и Молитовского мостов.