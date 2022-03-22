«Одноклассники» зафиксировали рост активности предпринимателей.

Социальная сеть «Одноклассники» зафиксировала рост активности предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что предприниматели стали продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать новый контент и создавать товары. Количество товаров, которые бизнесмены размещают в «Одноклассниках», выросло до 200 тыс. в сутки.

Кратный рост активности наблюдается в категориях «Красота и здоровье» (+268% страниц с товарами за неделю), «Строительство и ремонт» (+204%), «Бытовые услуги» (+202%), «Образование и репетиторы» (+196%), «Туризм и отдых» (+173%).

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили «живые» эмоции для реакций на фотографии.