Хинштейн выразил надежду, что в России не будет полной блокировки YouTube

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что в России полностью не заблокируют YouTube. По его словам, в первую очередь от этого пострадают российские пользователи.

Он отметил, что не знает, будет ли заблокирован в России YouTube.

«Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — что не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал депутат в Telegram-канале.

Он считает, что для того, чтобы избежать блокировки, владеющая YouTube компания Google должна восстановить заблокированные каналы российских СМИ, удалить фейки и противоправный контент по требованию Роскомнадзора, прекратить продвижение антироссийской «чернухи» под видом политической рекламы, а также вернуть монетизацию для российских блогеров.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели.

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