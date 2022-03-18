Подмосковье примет участие в праздновании Дня Земли

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Московская область примет участие в праздновании Дня Земли, который отмечается 20 марта.
Подмосковье примет участие в праздновании Дня Земли
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, дата знаковая для всего мира, поскольку людей всё больше волнуют вопросы заботы об окружающей среде.

«Ежегодно к нам обращаются порядка 20 тыс. жителей Подмосковья с предложениями помочь нам, подключиться к природоохранной работе», — сказал он.

По его словам, в День Земли проходят субботники и различные мероприятия экологической направленности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом.

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