Политолог Светов выразил соболезнования в связи со смертью архитектора Ястребенецкого

Политолог Юрий Светов выразил соболезнования в связи со смертью архитектора Григория Ястребенецкого.

Ястребенецкий — народный художник РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны. Он скончался в возрасте 98 лет.

«Он родился в Баку, но был чисто ленинградским-петербургским человеком. Тактичным, очень много знающим. У него всё время рука на пульсе жизни была. Самое в нём потрясающее — он работал всегда. Он всё время говорил о своих каких-то новых планах. Он же до самого последнего дня преподавал в скульптурной мастерской Академии художеств. Очень гордился своими учениками», — заявил Светов в беседе с «Петербургским дневником».

Он отметил, что в 2023 году Ястребенецкому исполнилось бы 100 лет, к этой дате в городе можно установить мемориальную доску в честь скульптора.

Ранее сообщалось, что в Государственный Эрмитаж передали бюст поэта Иосифа Бродского работы скульптора Григория Ястребенецкого.