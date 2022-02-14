В Эрмитаж передали бюст Бродского работы скульптора Ястребенецкого

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В Государственный Эрмитаж передали бюст поэта Иосифа Бродского работы скульптора Григория Ястребенецкого.
В Эрмитаж передали бюст Бродского работы скульптора Ястребенецкого
  • globallookpress.com
  • © Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency

Об этом сообщает НТВ.

Как заявил Ястребенецкий, он виделся с поэтом несколько раз — когда тот был ещё молодым автором и уже признанным нобелевским лауреатом.

В музее рассказали, что работа скульптора войдёт в постоянную экспозицию. В настоящее время решается вопрос, выставят ли бюст Бродского в здании Главного штаба или в Реставрационно-хранительском центре в Старой деревне.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Ханский дворец в Бахчисарае вновь доступен для посещения.

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