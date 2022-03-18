Синоптик Позднякова спрогнозировала начало метеорологической весны в Москве

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Ангелина Шурпина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и Московской области в выходные.
Синоптик Позднякова спрогнозировала начало метеорологической весны в Москве
  • РИА Новости

По словам специалиста, погоду в выходные в столичном регионе будет определять «область повышенного атмосферного давления».

«При переменной облачности в дневные часы и ясном небе в ночные часы осадков не ожидается. Постепенно температура воздуха начнёт повышаться. Уже ближайшей ночью в Москве минимальная температура — порядка -3…-5 °C, в субботу дневная — +3…+5 °C. Ещё пока сохраняется северный ветер. В последующие ночи температура -2…-4 °C в Москве, и дневная — +5…+7 °C. Если в субботу среднесуточная температура становится равной 0 °C, то уже 20 марта она будет положительной, выше климатической нормы на 2—2,5 °C», — рассказала Позднякова.

Она также отметила, что с 20 марта в течение пяти дней температура воздуха и среднесуточная температура будут устойчиво положительными в течение дневных часов, что говорит «о начале метеорологической весны».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до конца текущей недели центр европейской части России будет находиться под влиянием антициклона. 

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