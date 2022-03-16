Метеоролог Шувалов рассказал, чем обусловлены перепады температур в Центральной России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до конца текущей недели центральная часть Европейской России будет находиться под влиянием антициклона. При ясной погоде будет наблюдаться сильный перепад дневных и ночных температур.

Ближе к концу недели можно будет говорить о начале метеорологической весны, когда среднесуточная температура перейдёт через нулевую отметку, рассказал он в беседе с радио Sputnik.

«К воскресенью дневная температура может повыситься до +6…+11 °С. Где-то 20 марта среднесуточная температура перейдёт через 0 °С, мы сможем отмечать начало метеорологической весны. Сохранится ясная, солнечная погода, морозы по ночам — до -5…-6 °С, днём — до +6…+11 °С тепла», — сказал эксперт, отметив, что переход к более облачной погоде с возможными осадками произойдёт на рубеже 22—23 марта.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.