Метеоролог Шувалов рассказал, чем обусловлены перепады температур в Центральной России

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до конца текущей недели центральная часть Европейской России будет находиться под влиянием антициклона. При ясной погоде будет наблюдаться сильный перепад дневных и ночных температур.

Ближе к концу недели можно будет говорить о начале метеорологической весны, когда среднесуточная температура перейдёт через нулевую отметку, рассказал он в беседе с радио Sputnik.

«К воскресенью дневная температура может повыситься до +6…+11 °С. Где-то 20 марта среднесуточная температура перейдёт через 0 °С, мы сможем отмечать начало метеорологической весны. Сохранится ясная, солнечная погода, морозы по ночам — до -5…-6 °С, днём — до +6…+11 °С тепла», — сказал эксперт, отметив, что переход к более облачной погоде с возможными осадками произойдёт на рубеже 22—23 марта.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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