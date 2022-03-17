В Москве появится мемориальная доска в честь директора Пушкинского музея Ирины Антоновой

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В воскресенье, 20 марта, в Москве откроют мемориальную доску в честь искусствоведа, директора Пушкинского музея Ирины Антоновой.
В Москве появится мемориальная доска в честь директора Пушкинского музея Ирины Антоновой
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Церемония состоится на Покровском бульваре. Ожидаются коллеги и родственники Антоновой, а также жители района.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить её память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит информационный центр правительства Москвы.

Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997 год — III степень, 2002-й — II степень, 2007-й — I степень, 2012-й — IV степень), обладательница ряда других российских и международных наград.

Она умерла в возрасте 98 лет в декабре 2020 года.

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