В Москве появится мемориальная доска в честь директора Пушкинского музея Ирины Антоновой
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Церемония состоится на Покровском бульваре. Ожидаются коллеги и родственники Антоновой, а также жители района.
«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить её память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит информационный центр правительства Москвы.
Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997 год — III степень, 2002-й — II степень, 2007-й — I степень, 2012-й — IV степень), обладательница ряда других российских и международных наград.