В Москве появится мемориальная доска в честь директора Пушкинского музея Ирины Антоновой

В воскресенье, 20 марта, в Москве откроют мемориальную доску в честь искусствоведа, директора Пушкинского музея Ирины Антоновой.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Церемония состоится на Покровском бульваре. Ожидаются коллеги и родственники Антоновой, а также жители района.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить её память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит информационный центр правительства Москвы.

Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997 год — III степень, 2002-й — II степень, 2007-й — I степень, 2012-й — IV степень), обладательница ряда других российских и международных наград.

Она умерла в возрасте 98 лет в декабре 2020 года.