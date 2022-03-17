Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке в сентябре
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как отметил Ефим Звеняцкий, возглавляющий оргкомитет, фестиваль удалось провести в 2020 году во время пандемии.
«И провести на очень, очень достойном уровне. Уверен, что с честью справимся с задачей и в этом году», — сказал он.
Ранее актриса Ирина Безряднова в разговоре с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором исполнила главную роль.