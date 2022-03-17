Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке в сентябре

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт 10—16 сентября во Владивостоке.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отметил Ефим Звеняцкий, возглавляющий оргкомитет, фестиваль удалось провести в 2020 году во время пандемии.

«И провести на очень, очень достойном уровне. Уверен, что с честью справимся с задачей и в этом году», — сказал он.

Ранее актриса Ирина Безряднова в разговоре с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках фильма «Доктор Свисток», в котором исполнила главную роль.